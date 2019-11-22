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Сыгравший Тормунда актер проговорился об альтернативном финале «Игры престолов»

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Норвежский актер Кристофер Хивью, наиболее известный по роли одичалого Тормунда в сериале «Игра престолов», заявил, что создатели шоу сняли альтернативную концовку. Его слова передает газета Metro.

Отмечается, что после слов об ином финале «Игры престолов» артист задумался, может ли он рассказывать об этом журналистам. Хивью признался, что не знает ответа на этот вопрос. Он несколько раз подчеркнул, что снимать альтернативную концовку было весело.

В октябре одну из самых непонятных сцен финала «Игры престолов» впервые объяснили.

После выхода в мае последнего, шестого эпизода восьмого сезона «Игры престолов» многие поклонники посчитали финал нелогичным, а действия персонажей — необоснованными. Они составили петицию с требованием переснять заключительную часть сериала.

В 2017 году создатели «Игры престолов» объявили, что снимут сразу несколько концовок восьмого сезона, чтобы избежать утечки спойлеров.

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