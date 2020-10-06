Агрессивная акула утащила подростка под воду и напугала его

В городе Перт, штат Западная Австралия, агрессивная акула напала на серфера. Об этом сообщает австралийский новостной портал 9 News.

Инцидент произошел вблизи популярного пляжа Перта в понедельник, 5 октября. 17-летний подросток Сав Марафиоти (Sav Marafioti) занимался серфингом в 25 метрах от берега, когда на него напала полутораметровая узкозубая акула. Хищник резко потянул за лиш (трос, которым доска крепится к ноге серфера, — прим. «Ленты.ру») и утащил австралийца под воду.

Юноша признался, что акула его очень напугала. «В этот момент ты думаешь: "Я не выберусь отсюда живым, если не начну действовать", — вспоминает он. — Мне казалось, я сейчас умру, я просто не знал, что делать, запаниковал, начал кричать, но все стали уплывать от меня». В результате Марафиоти отстегнул лиш и доплыл до приятеля, который помог ему добраться до берега. Никто из пловцов не пострадал.

Австралиец планирует сделать небольшой перерыв в занятиях серфингом.

Ранее сообщалось, что на севере австралийского города Вуллонгонг, штат Новый Южный Уэльс, узкозубая акула погналась за подростками на подводной рыбалке. Ныряльщики сняли погоню на видео.

Узкозубые акулы — крупные рыбы, способные развивать большую скорость. Вырастают до 3,3 метра в длину. Представители этого вида редко нападают на человека, но известны случаи, когда эти хищники кусали купающихся.