В Забайкалье откроют два виртуальных концертных зала

В Забайкальском крае откроются два виртуальных концертных зала. Об этом сообщается на сайте краевой филармонии имени Лундстрема.

Залы будут созданы в Краснокаменске и Борзе в рамках реализации национального проекта «Культура». Их открытие запланировано на 2021 год.

Ранее виртуальные концертные залы в регионе уже появились в Петровске-Забайкальском, Сретенске и Чите на базе Забайкальской краевой филармонии.

В национальный проект «Культура» включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно его целям, до 2024 года планируется также создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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