Зеленского обвинили в обмане украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский и его команда обманули граждан страны, не сдержав предвыборных обещаний, заявил депутат Верховной Рады Ренат Кузьмин в эфире телеканала «112 Украина». Об этом сообщает РИА Новости.

«Они нам обещали закончить войну на Донбассе, они нам обещали остановить насильственную украинизацию, они нам обещали снизить тарифы. <…> И они нас обманули», — сказал политик.

Кузьмин добавил, что Зеленский лично обещал остановить вооруженный конфликт на востоке Украины. Политик напомнил, что действующий лидер утверждал, что сможет сделать это «быстро и просто», но не сдержал своего слова. «И вот с этого предательства начинается отсчет времени, когда команда президента Зеленского становится командой партии войны», — отметил депутат.

В сентябре Кузьмин заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко работает над созданием необходимых условий для государственного переворота. По его словам, на Украине существует довольно большая группа людей, недовольных действующим президентом и готовых присоединиться к перевороту в удобное для них время. Среди них есть представители государственной власти, правоохранительных органов, силовых структур и армии, добавил парламентарий.

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