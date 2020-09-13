В Раде рассказали о подготовке к свержению Зеленского

Бывший президент Украины Петр Порошенко работает над созданием необходимых условий для государственного переворота. Об этом заявил депутат Верховной Рады Ренат Кузьмин в эфире телеканал Zik, передает РИА Новости.

По его словам, на Украине существует довольно большая группа людей, недовольных действующим президентом и готовых присоединиться к перевороту в удобное для них время. Среди них есть представители государственной власти, правоохранительных органов, силовых структур и армии, добавил парламентарий.

Тем не менее им не хватает повода для захвата власти, который легитимизировал бы их действия, убежден Кузьмин. Однако команда Порошенко создает предлог для переворота. Депутат предположил, что в скором времени фракция политика устроит сбор подписей для расследованию действий нынешней власти, а после неудачи обвинит парламент в недееспособности и призовет людей на улицы.

Это станет необходимым поводом для групп украинского общества, которые готовы на свержение власти вооруженным путем, заключил депутат.

В августе о подготовке Порошенко переворота предупреждал депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива. Он утверждал, что политик планирует осуществить государственный переворот в стране в День независимости 24 августа. По его словам, бывший украинский лидер намерен захватить несколько административных зданий, а также офис президента.

Только важное и интересное — у нас в Facebook



