В Раде назвали условие гибели Украины

Депутат Верховной Рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович назвал условие гибели Украины, пишет РИА Новости.

Как считает политик, если у власти на Украине останется команда действующего президента, то страну ждет гибель. По мнению депутата, Украина сейчас переживает экономическую, социальную и интеллектуальную катастрофу.

«В "Нафтогазе" нашли "дыру" в миллиарды гривен. Глава кабмина Денис Шмыгаль заявил, что пенсии отменят через 15 лет, а со следующего года введут дополнительный налог под это дело», — напомнил Рабинович. Он указал, что речь идет не о победе какой-то партии, а о выживаемости страны.

Парламентарий также возмутился отношением Европы к стране. «Нам сказали: Европа — не банкомат для Украины. Конечно, не банкомат!», — напомнил он, добавив, что Европа забрала у украинцев землю, «поставила смотрящих на все стратегические предприятия своих гастролеров» и «убила банковскую систему».

Ранее стало известно, что большинство украинцев считают, что жизнь в стране ухудшается с каждым новым президентом. По данным исследования, в сентябре 64,8 процента украинцев были безусловно или скорее согласны с тем, что с каждым следующим главой государства жизнь становится хуже. Скорее и безусловно не согласны с данным утверждением 27 процентов респондентов.