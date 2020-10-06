Украинцы заявили об ухудшении жизни с каждым новым президентом

Большинство украинцев считают, что жизнь в стране ухудшается с каждым новым президентом. Об этом заявила глава правления центра «Социальный мониторинг» Ольга Балакирева по результатам проведенного опроса, передает «Интерфакс —Украина».

По данным исследования, в сентябре 64,8 процента украинцев были безусловно или скорее согласны с тем, что с каждым следующим главой государства жизнь становится хуже. Скорее и безусловно не согласны с данным утверждением 27 процентов респондентов.

Балакирева считает, что такие результаты свидетельствуют о кризисе власти и кризисе президентской должности. По ее словам, респонденты высказали достаточно единое мнение, независимо от региона своего проживания.

Ранее сообщалось, что, по данным социологов, половина граждан Украины потеряла доверие к действующему президенту Владимиру Зеленскому. При этом большинство украинцев считают справедливыми уголовные дела против бывшего главы государства Петра Порошенко.