Британец провел день в платье любимого дешевого бренда россиян и описал эмоции

Телеведущий, актер и комик Саймон Томпсон прошелся по улицам Лондона в платье любимого дешевого бренда россиян и описал свои эмоции. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Так, 32-летний британец провел целый день в недорогом оранжевом клетчатом платье с белым бантом на талии из популярного интернет-магазина Asos, похожем на аналогичный наряд для мужчин, который выпустил итальянский модным дом Gucci. Свой образ он дополнил рубашкой, джинсами и белыми кедами.

Когда Томпсон впервые увидел платье бренда Gucci, он удивился, что оно было сделано для мужчин. «Каким бы я ни был прогрессивным, в моей голове оно все еще выглядит, как женское платье», — пояснил телеведущий.

Фото опубликовано @thatsimonthompson

По его словам, реакция прохожих на внешний вид была довольно интересной. Сперва никто не обращал на него внимания, но через некоторое время герой материала заметил, что люди начали оборачиваться и смотреть ему вслед.

Например, когда мужчина прошел мимо группы строителей, некоторые из них достали телефоны и принялись фотографировать его. Томпсон отметил, что на него показывали пальцем и говорили «Эй, он в платье!», «Ты не можешь это носить!».

«Я заметил разницу между реакцией людей разных поколений. Я прогулялся по отделу мужской одежды в торговом центре и точно знаю, что пожилые мужчины, которые говорили на другом языке, обсуждали мою одежду», — подчеркнул комик.

«Потом была женщина у кафе. Я заметил, что она разглядывала меня с ног до головы, прежде чем остановила и задала вопрос: "Могу я спросить, почему на тебе платье?"», — рассказал он, добавив, что после этого его собеседница поинтересовалась, не гей ли он.

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Томпсон отметил, что охотно носил бы платье подходящего кроя вне дома. «Черт возьми, мусульманские мужчины все время носят длинные туники поверх джинсов. Это одеяние по сути является платьем. А шотландские мужчины носят килты», — высказался актер.

«Мой вопрос к Gucci: действительно ли вы пытаетесь бросить вызов гендерным стереотипам и показать, что можете шить платья как для мужчин, так и для женщин, или вы все же хотите увидеть, что происходит, когда вы одеваете мужчину в женское платье? К сожалению, я склоняюсь ко второму варианту», — заключил герой эксперимента.

В октябре стало известно, что Gucci выпустил платье для мужчин за 171 тысячу рублей. Оно сшито из оранжевой ткани и украшено атласной лентой. Представители модного дома отмечают, что таким образом борются с «токсичными стереотипами, формирующими мужскую гендерную идентичность».