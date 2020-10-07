49-летнюю телеведущую обругали за неумение подбирать бюстгальтер под наряд

Британская телеведущая Аманда Холден (Amanda Holden) вновь прошла по улицам Лондона в наряде по фигуре и подверглась критике. Ее фотографии публикует Daily Mail.

Папарацци запечатлели 49-летнюю знаменитость, когда она покидала студию радиостанции Heart FM в Лондоне. Так, она вышла на публику в розовом платье с плиссированной юбкой длины миди и туфлях на каблуках в тон. Стоимость наряда бренда Karen Millen составляет 199 фунтов стерлингов (20 тысяч рублей). Свой образ Холден дополнила солнцезащитными очками.

Пользователи сети обругали телеведущую за неумение подбирать бюстгальтер под одежду. «Она так любит показывать соски?», «Надеюсь, она найдет бюстгальтер, который скроет ее прелести. Негодяйка!», «Она должна использовать специальные бюстгальтеры, чтобы скрывать соски. Для любой женщины неприемлемо, чтобы ее соски были на виду круглые сутки», «Какой стыд. Бедные ее дети», — высказывались они.

Ранее в октябре фанаты пожалели Аманда Холден за попытку привлечь их внимание вульгарным видом. На опубликованном видео звезда сидит в кресле и задирает ногу, перекидывая ее на колено. Она позирует в синей рубашке с бантом и юбке длины миди с высоким разрезом. Пользователи сети сочли действия Холден жалкими.