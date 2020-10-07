К редакции Los Angeles Times пришли протестовать сотни армян

Редакция американского издания Los Angeles Times заявила, что несколько сотен армян пришли к зданию и начали протестовать из-за вышедшей статьи о вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе.

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Во вторник, 6 октября, протестующие перекрыли ближайшие к редакции улицы и начали скандировать: «Позор Los Angeles Times». Люди обвинили издание в отсутствии сострадания к армянскому народу и в «публикации дезинформации».

В статье, опубликованной ранее, есть комментарий генерального консула Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаева. Он сказал, что Армения и ее союзники пропагандируют «расизм и превосходство белой расы» и что на этой почве армяне хотят «нажиться на и без того раскаленной среде и исламофобских предрассудках». Данное высказывание стало причиной протестов армянского народа.

По словам участника акции Ншана Бликиана, «тон разговора в этой статье был неприемлемым». «Как это разрешили редакторы?» — возмутился он.

27 сентября в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались столкновения. Азербайджан объявил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и заявил о контрнаступлении. Армения, в свою очередь, обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и Нагорно-Карабахская республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии, однако военные действия периодически возобновляются.