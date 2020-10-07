В Лос-Анджелесе появилось граффити в честь Путина

На пляже Venice Beach в Лос-Анджелесе появилось поздравительное граффити в честь президента России Владимира Путина, который 7 октября празднует свое 68-летие. Кадры опубликовали пользователи соцсетей.

Неизвестный художник использовал цитату из мюнхенской речи российского лидера в 2007 году, тогда Путин заявил о прекращении существования однополярного мира. На русском языке оригинальная цитата звучит как: «Кстати говоря, Россию, нас, постоянно учат демократии. Но те, кто нас учит, сами почему-то учиться не очень хотят».

Фон и буквы граффити исполнены в цветах российского триколора и композиционно напоминают российский флаг.

Ранее напротив здания посольства США в Москве неизвестные вывесили поздравительный баннер с фотографией российского президента. «С днем рождения, президент номер один», — подписана фотография на английском языке большим шрифтом.