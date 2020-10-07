Путина поздравили баннером «президент номер один» напротив здания посольства США

Напротив здания посольства США в Москве неизвестные вывесили поздравительный баннер с фотографией российского президента Владимира Путина. Снимок опубликован в среду, 7 октября, Mash в своем Telegram-канале.

«С днем рождения, президент номер один», — подписана фотография на английском языке большим шрифтом.

Ранее в рамках спецпроекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» российский лидер раскрыл самую большую личную потерю за последние 20 лет. По его словам, это смерть родителей.

Кроме того, президент России рассказал о своих внуках, не уточнив, сколько именно их у него. Он объяснил, что это вопрос безопасности. Однако Путин заявил, что «очень счастлив». «Я получаю большое удовольствие от общения с ними. Маленькие сладкие детишки. Я думаю, это естественное чувство для каждого человека. В моей жизни это есть», — поделился он.

7 октября Владимиру Путину исполнилось 68 лет.

Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин проведет день рождения на работе. У него запланировано больше десятка телефонных разговоров, но во второй половине дня глава государства все же встретится с друзьями и родными.