Врач назвал способы подготовить иммунитет к коронавирусу

Вирусную нагрузку на организм можно снизить несколькими способами. Об этом «Радио 1» рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Главным фактором защиты при встрече с коронавирусом он назвал увлажненную слизистую носа. Благодаря этому можно не заразиться инфекцией либо переболеть в легкой форме. Это связано с тем, что слизь в носоглотке обладает антибактериальными и противовирусными качествами. «Плюс там есть специальные реснички, которые выводят инфекцию из организма. А если нос сухой, если воздух в квартире сухой, вирусная инфекция не выводится из организма, она сидит в сухих местах и быстро проникает внутрь», — объяснил медик.

По его словам, если слизистая достаточно увлажнена, достаточно промыть носоглотку физраствором после улицы, чтобы вымыть вирус, который еще не успел проникнуть под слизистую и размножиться. Таким образом в несколько раз снижается вирусная нагрузка.

Тимаков выделил важность правильного питания и физической активности на свежем воздухе в период респираторных заболеваний. Первый пункт способствует нормализации работы кишечника, отвечающего за иммунитет, второй помогает насыщать кровь кислородом. Также врач рекомендовал принимать витамин D.

Инфекционист добавил, что во время пандемии было бы ошибкой сидеть в постоянной изоляции, поскольку необходимо держать в тонусе общий иммунитет через встречу с различными вирусами и инфекциями. «Иммунный ответ на коронавирус в основном не только антительный, но еще так называемый антиклеточный, тот самый врожденный, его нужно постоянно тренировать», — уточнил Тимаков.