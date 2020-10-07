Победительница «Холостяка» пожалела сбившую насмерть человека звезду шоу

Победительница шестого сезона реалити-шоу «Холостяк», модель Дарья Клюкина прокомментировала ДТП, в которое попала звезда шоу и ее подруга Виктория Короткова. В посте, опубликованном в Instagram, девушка пожалела бывшую соперницу по проекту после того, как та насмерть сбила человека.

«Сказать, что сейчас она в шоке, это не сказать ничего», — отметила Клюкина. Она считает, что находившейся за рулем модели повезло, что в нее никто не врезался после происшествия и она отделалась только гематомами и сотрясением мозга.

Клюкина подчеркнула, что соболезнует родственникам погибшего, и поддержала Короткову. «Я просто хочу быть сейчас с человеком, которого люблю. Вика — моя подруга, и я всегда буду поддерживать ее», — подчеркнула девушка.

В заключение она призвала подписчиков — и пешеходов, и водителей — быть бдительными на дорогах и никогда не переходить проезжую часть в неположенном месте.

Смертельное ДТП с участием Коротковой произошло вечером 5 октября на Кутузовском проспекте. Пешеход Александр Новиков переходил дорогу в неположенном месте, а Короткова была за рулем Mercedes Gelandewagen. 39-летний мужчина погиб на месте.

По предварительным данным, участница реалити-шоу в момент вождения была трезва. Ее адвокат Владислав Подшибякин сообщал, что загруженный участок дороги не позволил Коротковой избежать смертельного ДТП.

Короткова и Клюкина выходили в финал шестого сезона шоу «Холостяк» с музыкантом Егором Кридом. Победительницей стала Клюкина, но ее отношения с артистом так и не сложились.