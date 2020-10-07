Южная Корея тайно подготовила сестру Ким Чен Ына к переговорам с США

Южная Корея пыталась поспособствовать успешным переговорам между Северной Кореей и США. Об этом пишет газета Yomiuri со ссылкой на американские, южнокорейские и японские источники.

Ради этого Сеул тайно подготовил сестру северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Ё Чжон к визиту. Она якобы пользуется особым доверием брата и даже считается «человеком номер два» в КНДР. Именно поэтому южнокорейское руководство считало, что она может вывести из тупика переговоры между Вашингтоном и Пхеньяном. Помимо этого, в Сеуле полагали, что такой визит позволит нынешнему американскому президенту Дональду Трампу получить дополнительные голоса на выборах 3 ноября.

Ким Ё Чжон готовили к отъезду 7-8 октября, она должна была встретиться с государственным секретарем США Майклом Помпео в Сеуле. Однако его визит отменили в последний момент.

11 апреля Ким Ё Чжон избрали кандидатом в члены политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК). До этого она занимала пост первого заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК ТПК.

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