Умер нобелевский лауреат Марио Молина

Обладатель Нобелевской премии по химии Марио Хосе Молина умер в Мексике на 78-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости.

Исследователь озоновых дыр получил престижную награду в 1995 году. Научное сообщество оценило его предсказание 1974 года об истончении озонового слоя из-за выбросов промышленных газов.

7 октября стал известен обладатель Нобелевской премии по химии. В 2020-м награду присудили Эммануэль Шарпантье (Emmanuelle Charpentier) и Дженнифер Дудне (Jennifer Doudna) за развитие методов редактирование генома. Они открыли систему CRISPR-Cas9, которая сейчас широко используется в качестве передового и высокоточного средства внесения изменения в ДНК.

3 августа сообщалось о смерти лауреата Нобелевской премии мира Джона Хьюма. Он получил награду в 1998 году «за усилия по поиску мирного решения конфликта в Северной Ирландии».