Баку заявил об обстреле Арменией азербайджанских сел вокруг Нагорного Карабаха

Баку заявил об артиллерийском обстреле азербайджанских сел вокруг Нагорного Карабаха со стороны Армении. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно заявлению Министерства обороны Азербайджана, с утренних часов ведется огонь по населенным пунктам Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов. Отмечается, что есть погибшие и раненые.

Ранее сообщалось, что столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерт частично осталась без электричества из-за обстрела подстанции. Перед обесточиванием в городе работали сирены воздушной тревоги. Сейчас в районе электроподстанции виден густой дым.

Конфликт в Нагорном Карабахе (Арцахе), из-за которого Баку и Ереван 30 лет ведут территориальный спор, обострился 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения, в свою очередь, обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.