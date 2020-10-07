Азербайджан заявил об уничтожении десяти армянских танков

Министерство обороны Азербайджана заявило об уничтожении десяти армянских танков и другой военной техники. Об этом сообщает ТАСС.

По информации азербайджанской стороны, помимо танков были уничтожены шесть пушек Д-20, самоходная артиллерийская установка «Акация» и до 30 единиц автомобильной техники. Кроме того, сообщается о потере «значительного числа живой силы неприятеля».

Конфликт в Нагорном Карабахе (Арцахе), из-за которого Баку и Ереван 30 лет ведут территориальный спор, обострился 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения, в свою очередь, обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.