Степанакерт остался без света из-за взрывов на электроподстанции

Столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерт частично осталась без электричества из-за обстрела подстанции. Об этом сообщает РИА Новости.

Перед обесточиванием в городе работали сирены воздушной тревоги. Сейчас в районе электроподстанции виден густой дым.

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6 октября турецких военных уличили в использовании дальнобойных реактивных систем залпового огня (РСЗО) T-300 Kasirga («Ураган») при обстреле Степанакерта. О том, что Степанакерт подвергся атаке «Ураганов», свидетельствуют обнаруженные на улицах города элементы зарядов данных РСЗО.

Конфликт в Нагорном Карабахе (Арцахе), из-за которого Баку и Ереван 30 лет ведут территориальный спор, обострился 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения, в свою очередь, обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.