Россиянам назвали неожиданную опасность курения

Почти четверть женщин, узнав о беременности, не бросают курить, из-за чего у ребенка развивается никотиновая зависимость. Такую неожиданную опасность курения назвал главный психиатр Минздрава России, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Зураб Кекелидзе, передает ТАСС.

«Исследования проводились, что 18 процентов курящих женщин, когда они узнают, что они беременны, не бросают курить. То есть в этих случаях дети рождаются уже с никотиновой зависимостью», — рассказал Кекелидзе.

Кроме того, по его мнению, партнеры перед тем, как создать семью, должны рассказать друг другу о своем здоровье. «Справку нужно положить на стол будущей второй половине. Это необходимо», — подчеркнул медик.

Также он отметил, что мужчины не всегда понимают, как работает женский организм, поскольку для них нет услуг наподобие женской консультации, где им рассказывали бы об особенностях беременности.

Ранее психиатр-нарколог Александр Ковтун заявил, что многие отказавшиеся от курения россияне сделали это из-за серьезных проблем со здоровьем. При этом, по его словам, болезнь может быть прямо или косвенно связана с курением. Обычно это заболевания сердечно-сосудистой системы, инфаркт, варикоз, астма, хронический бронхит с дыхательной недостаточностью. «Это признаки заболевания, которые явно заставляют задумываться. Именно тогда человек принимает решение. Остальные медицинские проблемы влияют постольку-поскольку на решение бросить курить», — сказал врач.