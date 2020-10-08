Горбачев высказался о восстановлении СССР

Бывший президент СССР Михаил Горбачев допустил возможность восстановления Советского Союза, но на это потребуется очень много времени. Его высказывание приводит радиостанция «Говорит Москва» в четверг, 8 октября.

«На это ответит ход истории, а я такими делами не занимаюсь. Очень сложно идут процессы объединительные, что ни делают — никак не получается», — сказал он.

По его словам, бывшие советские республики растеряли политический опыт. Должно пройти больше времени, чтобы «набрались бы ума и опыта». «Я думаю, нахлебались и еще не расхлебали, это останавливает. С Белоруссией не клеится — это же надо? Только время покажет», — добавил Горбачев.

Ранее в интервью The Times он поразмышлял о судьбе мира в случае сохранения Советского Союза. По его предположению, мир был бы лучше, стабильнее, безопаснее и справедливее. Он также подчеркнул, что перестройка не ставила своей целью развал Союза.

В 1990 году Михаил Горбачев стал первым и последним президентом СССР, его полномочия закончились уже в 1991 году. Годом ранее он был удостоен Нобелевской премии мира.