Пушков рассказал о провале Горбачева на германском направлении

Воссоединение Германии путем поглощения ГДР со стороны ФРГ является еще одним подтверждением провала политики первого и единственного президента СССР Михаила Горбачев на германском направлении. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Действия Горбачева Пушков назвал «курсом на упреждающие уступки», которые затем, по его мнению, продолжил Борис Ельцин. «Они всегда будут истолкованы как признак слабости, никогда не сподвигнут другую сторону на встречные уступки, а помнить их будут ровно столько времени, сколько понадобится», — написал политик.

Он также отметил, что за уже совершенные шаги навстречу никто платить не будет.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас раскрыл роль Европы, США и СССР в воссоединении страны. В статье, посвященной Дню германского единства, он заявил, что без доверия европейских и американских партнеров, а также руководства Советского Союза воссоединение Германии было бы политически невозможно.

«Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии» (договор «Два плюс четыре») был подписан в 1990 году ГДР, ФРГ, СССР, США, Францией и Великобританией. Он юридически закрепил «полный суверенитет Германии над своими внутренними и внешними делами». Согласно его условиям, страны-союзницы во Второй мировой войне отказывались от своих прав в отношении страны.