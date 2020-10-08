Трое военных найдены мертвыми в квартире на Украине

Трое военнослужащих найдены мертвыми в квартире в селе Новоивницкое Житомирской области Украины. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.

Сообщение о происшествии поступило в полицию утром 8 октября. Сослуживцы умерших обнаружили их в съемной квартире. Уточняется, что видимых телесных повреждений на телах не обнаружено.

Погибшими оказались военнослужащие по контракту, уроженцы Сумской и Днепропетровской областей, а также города Черновцы. Двоим из них было 23 года, еще одному — 21 год.

Обстоятельства смерти мужчин уточняются.

В конце сентября сообщалось о крушении в Харьковской области самолета Ан-26 с военными летчиками и курсантами. Катастрофа произошла во время учебного полета, в двух километрах от военного аэропорта, после чего борт загорелся. Всего на борту находилось 27 человек, подтверждена гибель 26 из них.