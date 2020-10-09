AMD представила процессоры нового поколения

AMD представила новую линейку процессоров Ryzen 5000 для настольных ПК. Чипы являются первыми в серии продуктов бренда, использующими архитектуру Zen 3 следующего поколения, сообщает издание The Verge со ссылкой на материалы компании.

В сообщении AMD говорится, что чипы нового поколения базируются на семинанометровом техпроцессе с полной переработкой компонентов и общим увеличением производительности и максимальной скорости разгона. В модельный ряд AMD вошли четыре чипа — начиная с базового Ryzen 5 5600X и заканчивая топовым Ryzen 5 5950X. Стартовый вариант имеет шесть ядер и 12 потоков, рабочую частоту от 3700 до 4600 мегагерц, 32 мегабайта L3-кеша. Топовая версия получила 16 ядер и 32 потока, отличается рабочей частотой от 3400 до 4900 мегагерц, имеет 64 мегабайт L3-кеша.

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На презентации линейки новых продуктов обратили внимание, что процессоры AMD не превосходят аналогичные чипы Intel по максмальной частоте, однако, по словам представителей бренда, обеспечивают лучшую энергоэффективность и большее количество ядер и потоков. Согласно тестам, Ryzen 9 5900X превосходит по мощности конкурентную модель Intel i9-10900K в популярных играх.

Стоимость базовой версии чипа составляет 299 долларов, флагманская модель Ryzen 5 5950X обойдется в 799 долларов. Новая продуктовая линейка будет доступна для покупки с 5 ноября. Журналисты обратили внимание, что каждый из процессоров новой линейки подорожал на 50 долларов по сравнению с ценами на чипы прошлой серии AMD.

В начале осени Intel представила новое поколение чипов Tiger Lake. Процессоры созданы на базе 10-нанометрового техпроцесса SuperFin и архитектуре Willow Cove. Встроенная графическая система Iris Xe способна обеспечивать разрешение Full HD в играх. Общая производительность процессоров по сравнению с чипами Ice Lake 10-го поколения увеличилась на 17-18 процентов.