Раскрыты системные требования новой Windows

Microsoft объявила о системных требованиях для очередного обновления Windows. Об этом сообщает MyDrivers со ссылкой на специалистов компании.

В сообщении перечисляются процессоры, которые будет поддерживать новая версия Windows 10. Операционную систему можно будет установить на компьютеры на базе процессоров Intel 10-го поколения, Intel Core i3, i5, i7 и i9, Intel Xeon cерии E-22, Intel Atom, Celeron и Pentium. Также Windows можно будет развернуть на ПК на базе чипов AMD седьмого поколения, включая линейки Athlon, Ryzen, Opteron, EPYC.

В раскрытых системных требованиях сообщается, что новая версия операционной системы будет оптимизирована для работы на портативных устройствах. В частности, объявлена поддержка процессоров Qualcomm Snapdragon 850 и 8cx.

Глобальное обновление ОС ожидается в октябре или ноябре. Системный апдейт получит название Windows 10 20H2.

В мае Microsoft обновила список системных требований к компьютерам на Windows. Начиная с Windows 10 1709, в системе появилась поддержка процессоров Intel восьмого поколения или AMD седьмого поколения и чипов Qualcomm Snapdragon 835.