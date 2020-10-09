В России умер рожденный суррогатной матерью для китайцев пятимесячный ребенок

В Гатчине умер пятимесячный ребенок, рожденный суррогатной матерью-россиянкой для пары китайцев. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Ленобласти, передает «Фонтанка».

В СК сообщили, что мальчика держали в квартире до приезда родителей из Китая. Ведомство назначило доследственную проверку.

Агентством, которое предоставило гражданам Китая программу суррогатного материнства, владеет предпринимательница из Ленобласти, отмечает «Фонтанка». Ее компания действует с 2013 года, но не приобрела известность на рынке, сообщил близкий к крупнейшим агентствам собеседник издания. Умершего ребенка не могли вывезти из России из-за пандемии коронавируса, он находился под присмотром няни в предоставленной агентством квартире.

24 сентября сообщалось, что в Санкт-Петербурге с начала 2020 года исчезла часть младенцев, рожденных суррогатными матерями-россиянками для иностранцев. За помощью в поисках новорожденных в консульства обратились более 60 биологических родителей. Социальные службы, медицинские и правоохранительные органы не знают, где находятся дети. Всего с начала года в Санкт-Петербурге родились более ста детей от суррогатных матерей, чьи биологические родители находятся за границей. Большинство из них — граждане Китая.

Как выяснила «Комсомольская правда», услуги российских суррогатных матерей оказались популярнее всего среди граждан Китая — их привлекает соотношение цены и качества, а также «свободные законы». Средняя цена за ребенка из России составляет три миллиона рублей. Среди китайцев также распространено мнение, что в России можно выбрать пол будущего ребенка неофициально, за дополнительную плату.