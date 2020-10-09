Составлен рейтинг самых популярных жалоб в сфере ЖКХ

В сфере жилищно-коммунального хозяйства россияне чаще всего жалуются на неудовлетворительное состояние многоквартирных жилых домов. Об этому пишут «Известия» со ссылкой на данные национального центра общественного контроля «ЖКХ Контроль».

Рейтинг самых популярных жалоб был составлен на основании 9,2 тысячи соответствующих обращений за третий квартал 2020 года. На неудовлетворительное состояние, содержание и ремонт многоквартирных домов пожаловались более 18 процентов граждан. Проблемы с начислением платы за коммунальные услуги выделили около 12 процентов россиян, еще почти столько же — 11,5 процентов — оказались недовольны управлением объектами.

В топ-10 проблем также попали обращения, касавшиеся капитального ремонта, общих собраний собственников и вывоза мусора. В «ЖКХ Контроль» изданию заявили, что количество жалоб на коммунальщиков в 2020 году устойчиво растет.

В АНО «Центр жилищного просвещения» в свою очередь отметили, что увеличение числа людей, озабоченных состоянием своих домов, говорит о переходе общества на новый уровень жилищной осведомленности. «Очень хорошо, что людей больше всего волнует состояние многоквартирных домов, а только потом идут вопросы, связанные с ценовыми и платежными предпочтениями, — подчеркнули эксперты. — Это значит, что постепенно люди приходят к выводу, что дома принадлежат им, а содержание дома — первичная задача».

Ранее в октябре были раскрыты способы экономии на услугах ЖКХ. Эксперты посоветовали гражданам учитывать место и способ оплаты ЖКУ: так, при оплате через терминалы самообслуживания в любом банке комиссии меньше, чем через оператора, а некоторые банки вообще не берут комиссию. Кроме того, экономить позволяет разумное потребление ресурсов.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться