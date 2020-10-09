Фанатов смутила фигура бывшей самой молодой миллиардерши на новом видео

Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян, предпринимательница Кайли Дженнер, которую в мае лишили статуса самой молодой миллиардерши в мире, показала на видео откровенный наряд и озадачила фанатов своей фигурой. Соответствующая дискуссия развернулась в Daily Mail.

В своем Instagram-аккаунте 23-летняя знаменитость разместила сторис, на которой она снимает себя в зеркало в боди леопардовой расцветки и остроносых туфлях на каблуках. Ее наряд с вырезами, частично оголяющими грудь. На видео Дженнер сперва перебирает накладные волосы, длина которых доходит до ее колен, а затем поворачивается спиной к камере.

Пользователей сети смутил опубликованный ролик. «Отвратительно. Все уже все видели. Она словно старый использованный хлам», «За деньги можно полностью отремонтировать задницу, но в чем смысл? Она просто живет в своей печальной фальшивой оболочке», «Я громко посмеялся. Она смешная и жалкая», «Не сексуально. Не эротично. Просто дешево», «Она в ширину, как грузовик», — высказывались они.

Ранее в октябре Кайли Дженнер взволновала поклонников снимком в откровенном топе. На фото она позирует в белом кроп-топе с глубоким декольте и голубых джинсах. Ее волосы собраны в два симметричных хвоста.