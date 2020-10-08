Бывшая самая молодая миллиардерша взволновала фанатов снимком в откровенном топе

Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян, предпринимательница Кайли Дженнер, которую в мае лишили статуса самой молодой миллиардерши в мире, поделилась снимком в откровенном образе и порадовала поклонников. Кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном в сети кадре 23-летняя знаменитость позирует в белом кроп-топе с глубоким декольте и голубых джинсах. Ее волосы собраны в два симметричных хвоста, а свой образ Дженнер дополнила парой колец. «Чувствовала себя милой», — подписала она пост, который набрал 8,2 миллиона лайков.

Внешний вид предпринимательницы взволновал ее фанатов. «Не забывайте дышать, ребята», «Ты выйдешь за меня?», «Мне нравится этот образ!», «Тебе не нужно чувствовать себя милой, потому что ты и есть олицетворение этого слова», «Горячая мамочка», — высказывались они в комментариях.

В сентябре откровенное фото Кайли Дженнер побудило 50 тысяч американцев голосовать на выборах. Знаменитость разместила в своем Instagram снимок, на котором она позирует в цветном бикини. В описании публикации предпринимательница призвала своих подписчиков зарегистрироваться на сайте некоммерческой организации Vote.org, в результате чего трафик на платформе увеличился на 1500 процентов.