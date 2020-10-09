Аэрозольная дымка в Арктике вызвала депрессию роста растений

Аэрозольная дымка в Арктике в районе таежных лесов замедляет фотосинтез деревьев и вызывает депрессию роста растений. Об этом ТАСС рассказал заведующий кафедрой математических методов и информационных технологий Сибирского федерального университета (СФУ) Владимир Шишов, который участвовал в изучении влияния индустриальных выбросов на субарктические лесные экосистемы. Основные выводы исследования опубликованы в журнале Ecology Letters.

Тенденция была зафиксирована в лесах от устья реки Оби (Западная Сибирь) до реки Хатанги (полуостров Таймыр). Ученые математически смоделировали рост деревьев с учетом эффекта затемнения, результаты показали высокую корреляцию между двумя природными явлениями.

Шишов отметил, что появление дымки может быть вызвано индустриальными выбросами или природными факторами, такими как вулканические извержения и крупные лесные пожары.

Выбросы в первую очередь идут со стороны предприятий в Юго-Восточной Азии, второстепенное влияние оказывают Северная Америка и Европа. В самой Арктике загрязняющих заводов не так много, добавил старший научный сотрудник лаборатории биогеохимии экосистем СФУ, сотрудник Института леса имени Сукачева СО РАН Александр Кирдянов. «Эти аэрозоли могут подниматься на достаточно большую высоту и за довольно короткий период времени они могут переноситься с экватора на северный полюс», — пояснил Владимир Шишов.

Собеседники агентства отметили, что замедление роста таежных лесов противоречит процессу глобального потепления. Теоретически, увеличение температуры воздуха должно стимулировать прирост северных деревьев, но из-за арктической дымки все получилось наоборот. Этот новый фактор ученым придется учитывать при прогнозировании роста деревьев под влиянием изменения климата в мире.