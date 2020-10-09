«Опасно дешевые» апартаменты обнаружили в российском городе

В Екатеринбурге обнаружили «опасно дешевые» апартаменты — квадратный метр продавали по рекордно низкой цене в 30-50 тысяч рублей. Однако потом покупатели узнавали, что одна и та же жилплощадь продавалась по несколько раз, а вырученные от сделки средства выводили на счета других организаций. Об этом сообщает URA.RU.

Дом №166 на улице Бажова начали строить еще в 2016 году по договорам долевого участия (ДДУ). Объект до сих пор не готов, хотя его планировали сдать в 2018-м. Год назад проблемный дом сменил собственников — у застройщика ООО «Энергоремстройкомплект» («ЭРСК») появились новые учредители. Они стали продавать жилье по низким ценам, что привело к ажиотажу.

Однако впоследствии у россиян появилось много вопросов к директору фирмы Денису Филимонову, когда они узнали, что не могут стать полноправными собственниками недвижимости. Выяснилось, что Филимонов вместе с владельцем дома Русланом Соколовым (его женой оказалась сотрудница полиции, на чьих счетах потом тоже нашли деньги дольщиков) поставили на пост директора формальное лицо. Им стал предприниматель Александр Соломеин, которого вскоре внезапно «похитили». На самом деле в тот день Соломеин подписал договор о передаче апартаментов компаниям Соколова, отыграв свою роль в схеме.

В результате подельники с помощью фальшивых документов, договоров притворного характера и вывода денег через родственников оставили компанию «ЭРСК» без средств не только для завершения строительства, но и для погашения долгов подрядчиков. На данный момент фирма должна ООО «ВДВ» 6 миллионов рублей (дело находится в производстве свердловского арбитража), ООО «РТС» — 16 миллионов рублей (дело там же) и ООО «Инвесттехстрой» — 68 миллионов рублей (готовится иск).

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