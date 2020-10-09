Концепцию видеосервиса YouTube захотели изменить, добавив в нее функцию маркетплейса. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, Google (владеет YouTube) тестирует новую функцию. Она позволяет зрителям без перехода на сторонние сайты покупать игрушки, гаджеты и другие товары, показанные в размещенных на видеохостинге роликах. YouTube уже начал предлагать авторам видео использовать специальное программное обеспечение. Также YouTube начал сотрудничать с канадской интернет-платформой Shopify.

Предполагается, что добавление функции маркетплейса позволит платформе конкурировать с такими гигантами интернет-коммерции, как американская Amazon и китайская Alibaba.

В YouTube агентству уже подтвердили, что тестируют функцию продажи товаров в рамках нескольких каналов. Однако собеседник агентства отказался раскрыть детали проекта, назвав происходящее экспериментом.