В Совфеде прокомментировали перемирие в Нагорном Карабахе

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал достигнутое между Арменией и Азербайджаном соглашение о прекращении огня. Своими размышлениями он поделился в Facebook-аккаунте.

Новые договоренности между сторонами он назвал «долгожданными и желанными», отметив, что текст предельно лаконичен, но в нем есть все, что требуется на данном этапе. «Произошло главное — разорван замкнутый круг взаимного насилия. Есть шанс — если не на мир, то на перемирие. Лучше так, чем никак», — подчеркнул сенатор.

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По его мнению, президент России Владимир Путин в полном объеме проявил политическую волю, а министр иностранных дел Сергей Лавров ее реализовал. Косачев выразил искреннюю благодарность Баку и Еревану, «проявившим мужество встретиться в Москве». «Теперь главная ответственность, разумеется, на сторонах конфликта. Впереди много тяжелого. (...) Но то, что после десяти часов сложнейших консультаций удалось прекратить кровопролитие, выше всяких похвал», — резюмировал парламентарий.

Ереван и Баку договорились о перемирии и согласились начать обмен пленными и убитыми после вступления в силу режима прекращения огня — 12:00 10 октября. Конкретные параметры режима перемирия будут согласованы дополнительно.

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения, в свою очередь, обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах.