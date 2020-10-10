Ким Чен Ын отказался искать себе оправдание и извинился перед северокорейцами

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын извинился перед гражданами страны за недостаточно хорошее руководство. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Товарищи, я всегда получал большое, как небо, и широкое, как море, доверие наших граждан, но никогда не мог как следует ответить на него, мне нет оправдания», — заявил он. Ким Чен Ын пояснил, что ему не хватает усилий и искренности, поэтому «граждане все еще не могут освободиться от тягот повседневной жизни».

Глава страны также извинился перед солдатами северокорейской армии, которым приходится преодолевать «многочисленные трудности» в работе над восстановлением пострадавших от тайфунов районов Северной Кореи и борьбе с проникновением коронавируса в КНДР. «Мне очень жаль, и в эту торжественную ночь мое сердце болит, потому что я не могу быть вместе с ними», — признался Ким Чен Ын.

Он поблагодарил граждан за доверие и пообещал защищать его даже ценой своей жизни. Северокорейский лидер добавил, что вера народа — честь для него.

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10 октября Ким Чен Ын появился на военном параде в Пхеньяне, посвященном 75-летию основания правящей в республике Трудовой партии Кореи (ТПК). На мероприятии демонстрировалось новое вооружение, в том числе ракетные и артиллерийские системы, в частности, 22-метровая межконтинентальная ракета «Хвасон-15», способная достичь территории США.

В ходе выступления на параде северокорейский лидер поблагодарил граждан за то, что в стране нет зараженных коронавирусом. Он отметил ответственность граждан КНДР, которые «как один» выполняли противовирусные меры и считали это государственное дело личным делом каждого.