Ким Чен Ын поблагодарил корейцев за отсутствие зараженных коронавирусом

Лидер КНДР Ким Чен Ын поблагодарил корейцев за то, что в стране нет зараженных коронавирусом. Об этом он заявил во время праздничного парада в честь 75-летия основания Трудовой партии Кореи, передает РИА Новости.

«Наши граждане сами защитили страну и себя… Хотя мы пока и не живем богато, семьи живут дружно, и ни один человек не заболел еще злокачественным вирусом, и все здоровы, не передать, насколько я благодарен, и насколько большую силу мне это придает», — сказал корейский лидер.

Он отметил ответственность граждан КНДР, которые «как один» выполняли противовирусные меры, посчитали это государственное дело своим собственным. Также Ким Чен Ын пожелал Южной Корее справиться с последствиями пандемии.

«Я надеюсь, что возлюбленные наши южнокорейские товарищи справятся с кризисом в здравоохранении и будут стойко действовать с нами рука об руку», — заявил он.

Согласно официальной статистике Северной Кореи, в стране не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом. В конце марта сообщалось, что КНДР тайно попросила о помощи в борьбе с эпидемией. Отмечалось, что Пхеньян обратился к международному сообществу с просьбой протестировать больше людей на наличие инфекции.

Лишь в июле власти страны сообщили о первом случае подозрения на коронавирусную инфекцию.