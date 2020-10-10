Россиянам назвали причины отключения коммуналки

Компаниям и физическим лицам могут приостановить предоставление коммунальных услуг по ряду причин, рассказал РИА Новости член Ассоциации юристов России Артем Коростелев.

По его словам, коммуналку могут отключить собственникам помещений в многоквартирном доме, жилом доме, домовладении. При этом доступ к услугам может приостановиться только при условии предварительного уведомления об этом плательщика в случае неполной оплаты услуг.

Кроме того, коммуналку могут отключить для проведения планово-профилактического ремонта и работ по обслуживанию внутридомовых инженерных систем через 10 рабочих дней после письменного предупреждения потребителя.

Эксперт уточнил, что доступ к комунальным услугам может быть ограничен или приостановлен без предварительного уведомления потребителя при возникновении или угрозе возникновения аварийной ситуации в сетях инженерно-технического обеспечения.

В августе сообщалось, что треть россиян в период пандемии коронавируса перестали платить за жилищно-коммунальные услуги. Как выяснили аналитики, в июне 2020-го число оплат коммунальных услуг снизилось на 31 процент по сравнению с показателем на начало года. В марте-апреле снижение составляло 12 процентов, в мае — 24 процента.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться