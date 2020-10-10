Путин порассуждал о дружбе в большой политике

Президент России Владимир Путин порассуждал, бывает ли дружба в большой политике. По его мнению, таких друзей быть не может. Об этом президент объявил в программе «Москва. Кремль. Путин». Ее фрагмент публикует обозреватель ВГТРК Павел Зарубин в своем Instagram-аккаунте.

«В большой политике, вообще-то, нет друзей», — считает Путин.

Ранее президент России рассказал о жестких разговорах со своими подчиненными. «Но не было — и я это с определенной гордостью говорю — случая, чтобы я кого-то оскорбил, обозвал, либо — еще хуже — унизил», — отметил глава государства, подчеркнув, что эффективного руководителя отличает не внешняя жесткость, а умение принимать последовательные решения.