Россиянам раскрыли правила поведения в офисе во время пандемии

Работающим в офисе россиянам во время пандемии коронавируса следует соблюдать определенные правила поведения. В частности, необходимо регулярно дезинфицировать рабочее место и носить средства индивидуальной защиты, если в офисе бывают посторонние люди. Такие правила раскрыл руководитель отдела НИИ эпидемологии и микробиологии имени Гамалеи, профессор Александр Бутенко в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Также, по его словам, необходимо избегать контактов с людьми, которые чихают и кашляют, — это касается как офисов, так и улицы. «Если в офисе работает постоянный коллектив, 5-10 сотрудников, вы доверяете друг другу, то человек с недомоганием сам предупреждает своих коллег. В этом случае маски можно не носить», — отметил Бутенко.

Помимо этого профессор посоветовал работающим в офисах людям сохранять оптимистичный настрой и не паниковать. «Это тоже может иметь значение», — заключил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал работодателям перевести 30 процентов сотрудников на удаленку. В компаниях должны будут отчитываться о выполнении этой рекомендации в правительство Москвы. Также в столице из-за коронавируса приостановлен льготный проезд для школьников, пенсионеров и хронически больных. Жителям старше 65 лет рекомендовано оставаться дома.

По данным оперштаба, в России уже второй день подряд фиксируется рекордный суточный прирост заразившихся коронавирусом. За последние сутки выявили 12 846 новых случаев заболевания, днем ранее диагноз подтвердился у 12 126 человек. До этого максимальный суточный прирост был отмечен 11 мая — в тот день COVID-19 подтвердился у 11 656 россиян. По прогнозам профессора вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, максимальный суточный прирост заболевших COVID-19 в России составит 15-17 тысяч человек.