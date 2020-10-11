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Путин похвалил аграриев

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Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что российские предприятия агропромышленного комплекса в период пандемии не допустили сбоев в поставках продовольствия, работники, «проявляя не только высочайшую самоотдачу, но и настоящее мужество», своевременно провели посевную и в срок начали уборочную кампанию.

Также Путин похвалил аграриев за высокий урожай. «Вновь более 120 миллионов тонн зерновых. Отмечу, что показатели, превышающие 100 миллионов тонн, еще относительно недавно считались рекордными, а сейчас, благодаря вашей работе, это устойчивая традиция», — сказал российский лидер.

7 октября министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил, что в 2020 году в России будет собрано не менее 125 миллионов тонн зерна, что является вторым результатом в истории Российской Федерации. Хорошая динамика в отрасли наблюдается и по другим направлениям — в целом ожидается, что объем производства продукции сельского хозяйства в 2020 году увеличится более чем на 4 процента, подчеркнул глава ведомства.

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