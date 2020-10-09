В России оценили урожай зерна

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил об увеличении сбора зерновых в этом году, что позволяет наращивать экспорт. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Производство зерновых — одна из наших ключевых экспортных позиций, уже намолочено зерна больше, чем на аналогичную дату прошлого года, — по последним данным, более 126 миллионов тонн зерна», — сказал он. По словам Мишустина, «это позволяет не только обеспечить собственные потребности, но и наращивать экспорт».

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.