В России соберут второй в новейшей истории урожай зерна

Агропромышленный комплекс России в 2020 году демонстрирует уверенный рост. По прогнозу, будет собрано не менее 125 миллионов тонн зерна, что является вторым результатом в истории Российской Федерации. Об этом заявил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев на открытии 22-ой Российской агропромышленной выставки «Золотая осень — 2020», ежегодно организуемой Минсельхозом России.

Хорошая динамика в отрасли наблюдается и по другим направлениям — в целом ожидается, что объем производства продукции сельского хозяйства в 2020 году увеличится более чем на 4 процента, подчеркнул глава ведомства.

Сельскохозяйственная отрасль успешно справилась с ажиотажным спросом на продукты, который наблюдался в период острой фазы распространения коронавируса. Решена задача продовольственной безопасности, отметил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на церемонии открытия.

«Сейчас ведем работу по укреплению нашей продовольственной независимости, развиваем импортозамещение, в том числе в области семеноводства и селекции. Немало делается для технологического обновления агропромышленного комплекса, локализации производства необходимой для аграриев техники, создания новых машин и оборудования», — подчеркнул Михаил Мишустин.

В этом году выставка проходит в онлайн-формате на специально разработанной интернет-платформе золотаяосень2020.рф, что позволило впервые принять в ней участие всем 85 субъектам Российской Федерации.

В Конгресс-центре ЦМТ Москвы, где расположен Центр управления выставкой глава правительства Михаил Мишустин, в сопровождении вице-премьера Виктории Абрамченко и министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, посетил зону делового общения и студию «Образование», в которой будут проходить открытые онлайн-уроки ведущих аграрных высших учебных заведений страны, а также познакомился с работой студии «Технологии», где состоятся презентации перспективных цифровых решений в сфере АПК.

Мишустин, Патрушев и Абрамченко осмотрели виртуальную экспозицию «Золотой осени» и посетили стенды Ленинградской, Тюменской, Московской, Калининградской областей и Краснодарского края, где руководители регионов и предприятий отечественного агробизнеса в режиме видеоконференции рассказали об основных достижениях в сфере АПК.

Вопросы дальнейшего развития сельскохозяйственной отрасли участники рынка и эксперты обсудят в ходе более 40 деловых мероприятий, которые также пройдут в онлайн-формате.

Глава правительства Михаил Мишустин вручил государственные награды за большой вклад в развитие сельского хозяйства работникам АПК.

Прямая трансляция всех мероприятий доступна на сайте выставки. «Золотая осень — 2020» будет работать до 10 октября 2020 года.

В настоящее время по поручению президента России Минсельхоз разрабатывает масштабную программу поддержки и развития региональных брендов продуктов питания. Первым этапом этой кампании станет национальный конкурс региональных брендов «Вкусы России», который стартует 7 октября 2020 года. Победителей выберут в восьми номинациях. Всего в конкурсе примут участие не менее 100 региональных брендов, которые получат поддержку от государства.