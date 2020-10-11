Определены верные признаки необходимости замены сим-карты

Ухудшение качества связи, исчерпанный лимит контактов на телефоне и отсутствие поддержки 4G — верные признаки того, что сим-карту необходимо заменить. Об этом агентству «Прайм» рассказал гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

При ухудшении качества связи пользователи часто винят гаджет, однако на самом деле проблема, вероятнее всего, заключается в повреждении сим-карты. По его словам, в этом случае достаточно обновить саму карту, не меняя номер телефона или тариф.

Ухудшение качества связи и интернета — кратковременные разрывы связи или плохой сигнал, а также быстрая разрядка устройства и затрата большего количества энергии на переключение между 3G, 2G и 4G также должны насторожить владельца смартфона.

Кроме того, стоит заменить карту, если при хранении контактов на ней лимит оказывается исчерпан. «Есть вероятность того, что у вас старая версия сим-карты, которая имеет меньший объем памяти. Современные симки позволяют хранить больше записей и заводить дополнительные поля: заметки, почту, должность и иную информацию о вашем контакте», — пояснил специалист.

Отсутствие 4G негативно скажется на комфорте в использовании гаджета, поскольку при подключении к высоконагруженной сети (онлайн-видео, видео-чатах или иных современных приложениях для гаджета) этот факт может стать ограничением.

Эксперт посоветовал обновлять сим-карту один-два раза в год и менять ее при покупке нового телефона. «Новые форматы microSIM, miniSIM или nanoSIM подбираются конкретно под устройство», — добавил Щельцин.