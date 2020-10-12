Армия Карабаха показала уничтожение азербайджанского самолета

Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики показало уничтожение самолета Ан-2, который Азербайджан использовал как беспилотник. Кадры размещены на сайте ведомства.

На опубликованных кадрах запечатлен момент падения, после этого раздается взрыв.

Ранее пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян сообщил, что самолет азербайджанских ВВС был сбит на участке города Мартуни. Минобороны Армении уточнило, что сбитый самолет — Ан-2. Азербайджанская сторона опровергает эту информацию.

Бои в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Баку заявил, что армяне обстреляли азербайджанские позиции и населенные пункты, и начал контрнаступление. Армения утверждает, что Азербайджан напал на непризнанную республику и на его стороне воюют тысячи боевиков из Сирии, которых перебросила Турция.