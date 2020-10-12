Подсовывавшего металлические осколки в детскую еду фермера осудили на 14 лет

Подсовывавшего кусочки металла в детскую еду британского фермера приговорили к 14 годам лишения свободы. Об этом сообщает «Би-би-си».

Житель города Маркет Рейсен, графство Линкольншир, Найджел Райт в промежутке между маем 2018-го и февралем 2020 года рассылал угрожающие письма и подкладывал инородные предметы в детское питание. Это могло привести к серьезным травмам, однако купившие те самые баночки с детским питанием матери успели заметить инородные предметы за несколько мгновений до кормления. В ходе заседания судья потребовал психиатрическое заключение — он посчитал, что Найджел может быть болен.

Мужчину привлекли к ответу не только за порчу продуктов, но и за шантаж. В указанный отрезок времени он отправил в розничную сеть Tesco множество писем от имени члена фермерского синдиката, якобы разгневанного размером выплат, полученных за молоко. В своих посланиях он угрожал здоровью клиентов компании и требовал выплатить ему 1,4 миллиона фунтов стерлингов. «Представьте разрезанный кровоточащий рот ребенка или детские внутренности, истекающие кровью. Если заплатите, вы их спасете», — говорилось в одном из таких писем.

В ходе разбирательств выяснилось, что данные случаи не единственные примеры шантажа со стороны фермера. Попав в аварию, Найджел потребовал, чтобы второй участник ДТП выплатил ему около 150 тысяч фунтов стерлингов биткоинами. В противном случае он угрожал убить его жену и детей.

В сентябре 2019 года жительница австралийского штата Виктория купила украшенный клубникой торт. Дома она случайно обнаружила иглу в одной из ягод. Позже выяснилось, что игл было две — одну из них именинница успела проглотить.