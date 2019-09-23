Женщина получила на день рождения нашпигованный иглами торт

В австралийском штате Виктория зафиксированы два случая нахождения швейных игл и булавок в свежих ягодах клубники. Об этом сообщает ABC News.

В воскресенье, 22 сентября, Скай Уилсон-Райт (Skye Wilson-Wright) получила на свое 30-летие украшенный клубникой торт. В одной из ягод она обнаружила иглу. По словам ее матери, женщина не проглотила острый предмет, но пожаловалась на боли. Именинницу отвезли на рентген.

«Мы боялись, что она случайно съела другую иглу и не заметила», — объяснила мать. Медики не обнаружили в организме Уилсон-Райт острых предметов. Женщины рассказали, что клубника была куплена в пригороде Мельбурна, штат Виктория. Затем ягоды покрыли шоколадом и украсили ими праздничный торт.

Полиция штата отметила, что они зафиксировали уже две подобные жалобы и проводят расследование. Первый инцидент произошел 25 августа. Австралийцы обнаружили иглы в клубнике, приобретенной в магазине на северо-востоке Мельбурна. Они обратились в полицию 10 сентября.

С начала сентября 2018 года австралийцы из всех шести штатов страны начали подавать жалобы на швейные иглы и булавки в продающейся в магазинах клубнике. Было зафиксировано более 100 подобных инцидентов. Несколько раз покупатели находили иглы в яблоках, бананах и манго. Спустя несколько дней после ареста Май Ут Тринх иглу обнаружили в груше.

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