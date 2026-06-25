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19:05, 25 июня 2026Экономика

Венесуэлу предупредили о новых сильных землетрясениях

Геологическая служба США: В Венесуэле есть риск повторных мощных землетрясений
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

В Венесуэле есть риск повторных мощных землетрясений. Об этом предупредил помощник координатора программы геологической службы США по опасности землетрясений Уильям Барнхарт, его слова передает РИА Новости.

«Некоторые из них (афтершоков — прим. «Ленты.ру»), вероятно, окажутся достаточно сильными, чтобы вызвать мощные колебания почвы и дополнительный ущерб», — предсказал специалист.

Разрушительные серии землетрясений произошли в Венесуэле в ночь на четверг, 25 июня. По оценкам геологической службы США, магнитуда первой достигала 7,2, а второй — 7,5. После этого случились еще 30 подземных толчков.

По последним данным, спасти не удалось как минимум 164 человека, еще 971 получили ранения. Землетрясение разрушило дома, повредило дороги и больницы. Властям пришлось закрыть главный аэропорт страны. Специалисты ожидают, что ущерб от подземных толчков будет достигать 20 процентов ВВП страны.

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