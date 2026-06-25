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19:00, 25 июня 2026Россия

Раскрыты планы России на СВО

Минобороны России заявило о планах нарушить транспортную логистику ВСУ
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска намерены нарушить транспортную логистику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Планы России на специальной военной операции (СВО) раскрыли в Министерстве обороны России.

Как заявили в оборонном ведомстве, выполнить поставленные задачи войска планируют с помощью ударов по топливным объектам противника. «Регулярные высокоточные удары по хранилищам топлива, АЗС и объектам железнодорожной инфраструктуры позволят нарушить транспортную логистику ВСУ», — рассказали в Минобороны.

В качестве примера ударов по таким объектам в ведомстве привели атаку с помощью беспилотных летательных аппаратов «Герань» на заправочные станции в Николаевской области и удары по газораспределительной станции в Черниговской области.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, заявил, что ВСУ переходят к терроризму, в то время как Вооруженные силы России наступают на поле боя. По словам специалиста, ВСУ в зоне спецоперации придерживаются тактики жесткой обороны.

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