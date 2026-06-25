Военный эксперт Дандыкин: ВСУ переходят к терроризму, в то время как ВС РФ наступают

Вооруженные силы Украины (ВСУ) переходят к терроризму, в то время как Вооруженные силы России (ВС РФ) наступают на поле боя, сообщил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Тактики Москвы и Киева специалист сравнил в беседе с «Лентой.ру».

По словам Дандыкина, ВСУ в зоне спецоперации придерживаются тактики жесткой обороны.

«Также у них переход на террористические действия при помощи беспилотников, и не только беспилотников. То есть переход к терроризму, включая глубокие тылы. А наша тактика — наступление, штурмовые действия после массированных ударов авиации, беспилотников, артиллерии, танков и так далее. Охват крупных центров обороны, не ввязываясь в городские бои», — сообщил военный эксперт.

Ранее стало известно, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за сутки 762 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое число ликвидированных устройств раскрыли в Минобороны в ходе очередного брифинга.

В ведомстве отметили, что за прошедшие 24 часа также сбили 17 управляемых авиабомб противника.