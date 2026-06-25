Раскрыто число уничтоженных за сутки российскими средствами ПВО беспилотников ВСУ

Минобороны: Российские средства ПВО уничтожили за сутки 762 беспилотника ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за сутки 762 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое число ликвидированных устройств раскрыли в Минобороны в ходе очередного брифинга.

В ведомстве отметили, что за прошедшие 24 часа также сбили 17 управляемых авиабомб противника.

Кроме того, Вооруженные силы России поразили места хранения и запуска украинских дронов.

До этого сообщалось, что силы ПВО в ночь на 25 июня сбили над регионами России 269 украинских беспилотников. Атакам подверглись Тульская, Калужская и Саратовская области, Краснодарский край и Московский регион. В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что все уничтоженные БПЛА относились к самолетному типу.

Еще раньше российская авиация уничтожила авиабомбами около 50 солдат ВСУ в Донецкой Народной Республике.