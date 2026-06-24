Российская авиация уничтожила авиабомбами солдат ВСУ в ДНР

Минобороны: Российская авиация уничтожила авиабомбами около 50 солдат ВСУ в ДНР

Российская авиация уничтожила авиабомбами около 50 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

В ведомстве разъяснили, что авиационные удары были нанесены ФАБ-250 и ФАБ-1500. Операцию проводили на территориях, где располагались 30-я отдельная механизированная бригада и 10-я отдельная горно-штурмовая бригада ВСУ.

До этого стало известно, что армия России нанесла удар по украинскому центру беспилотных систем специальных операций. Тогда же атакам подверглись цеха производства и хранения беспилотников дальнего действия, а также места их запуска.

Еще раньше Россия нанесла удар по местам сборки и хранения дронов дальнего действия и пунктам временной дислокации вооруженных формирований Украины.